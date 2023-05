Khởi tố nguyên Chủ tịch UBND huyện Bắc Yên, Sơn La

Ngày 8/5, cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03), Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, bao gồm: Lê Văn Kỳ, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Sơn La (nguyên Chủ tịch UBND huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La); Phạm Bình Minh, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Mai Sơn (nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đất đai huyện Bắc Yên) và Lò Duy Thành, nguyên Trưởng phòng TN&MT huyện Bắc Yên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La thi hành lệnh bắt bị can Lê Văn Kỳ

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2017, lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình, Lê Văn Kỳ, Phạm Bình Minh và Lò Văn Thành đã chỉ đạo, thực hiện lập hồ sơ chuyển mục đích, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu đất xây dựng khách sạn Đồng Tâm và khu đất xây dựng Cửa hàng xăng dầu Tuấn Trung, tại Tiểu khu I, thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La từ đất dịch vụ thương mại trúng đấu giá thuê 70 năm của Nhà nước sang đất ở lâu dài cho người thân, người quen trái quy định, vi phạm về các hành vi bị nghiêm cấm theo Luật đất đai năm 2013, gây thiệt hại đến tài sản Nhà nước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La thi hành lệnh bắt Phạm Bình Minh

Hành vi của Lê Văn Kỳ và 2 đồng phạm đủ yếu tố cấu thành tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ”, quy định tại Khoản 3. Điều 356, Bộ Luật hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La thi hành lệnh bắt Lò Văn Thành

Các quyết định tố tụng đã được VKSND tỉnh Sơn La phê chuẩn và được thi hành đúng quy định của pháp luật.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

CTV Minh Phượng, Mạnh Tùng, Đinh Tùng (VOV-Tây Bắc) (Nguồn: Báo điện tử VOV)