Khởi tố nguyên Chủ tịch HĐND xã làm sai lệch kết quả bầu cử

(VTC News) -

Ngày 22/7, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Hùng (SN 1970, nguyên Chủ tịch HĐND xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2016 – 2021), Nguyễn Hữu Hoàn (SN 1975, nguyên Tổ trưởng tổ bầu cử số 4, xã Tráng Việt), Nguyễn Hữu Đô (SN 1975, Trung đội trưởng Trung đội Dân quân xã Tráng Việt) và Đỗ Văn Việt (SN 1974, Tiểu đội trưởng Tiểu đội Dân quân cơ động xã Tráng Việt) về tội "Làm sai lệch kết quả bầu cử", quy định tại khoản 2 Điều 161 Bộ Luật Hình sự.

Công tác kiểm tra, niêm phong hòm phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 04, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

Theo cơ quan công an, sáng 23/5, trong khi đi kiểm tra công tác bầu cử tại tổ bầu cử số 4, do lo sợ mình không trúng cử HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026, Nguyễn Xuân Hùng bảo Nguyễn Hữu Hoàn lấy giúp một số phiếu bầu cử HĐND xã.

Sau đó, Hùng mang về nhà tự tay dùng bút gạch 3 người, để lại 4 người có tên trên phiếu (trong đó có Hùng), rồi nhờ Nguyễn Hữu Đô, Đỗ Văn Việt mang số phiếu này đến bỏ vào hòm phiếu tại tổ bầu cử số 4, dẫn đến việc thừa 75 phiếu (so với phiếu phát ra) khi kiểm phiếu lúc kết thúc bầu cử.

Hiện Cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án trên.