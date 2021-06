Khởi tố nguyên chánh, phó Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai

(VTC News) -

Ngày 15/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Thế Quang, nguyên Chánh Văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND và 2 người khác để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Những người này vi phạm do có hành vi lập dự toán trùng 07 biên chế đã được Văn phòng Quốc hội đảm bảo với số tiền 2,3 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Theo đó, 3 người bị khởi tố gồm ông Nguyễn Thế Quang (SN 1957, trú 03 Trần Bội Cơ, tổ 1, phường Ia Kring, TP Pleiku) - nguyên Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân; bà Nguyễn Thị Lựu (SN 1967, trú 37 Lý Tự Trọng, tổ 5, phường Tây Sơn, TP Pleiku) - nguyên Phó Chánh văn phòng và bà Nguyễn Tôn Nữ Huyền Vi (SN 1990, trú 90/60 Trường Chinh, phường Phù Đổng, TP Pleiku) - kế toán của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai.

Trụ sở Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai. (Ảnh: Hiền Mai)

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã thi hành Lệnh khám xét nơi ở và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Nguyễn Thị Lựu; ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Nguyễn Thế Quang và Nguyễn Tôn Nữ Huyền Vi.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2013 đến 2016, ông Nguyễn Thế Quang với vai trò Chánh Văn phòng; bà Nguyễn Thị Lựu với vai trò kế toán sau đó là Trưởng phòng HC-TC-QT phụ trách kế toán cùng bà Nguyễn Tôn Nữ Huyền Vi đã có hành vi lập dự toán trùng 7 biên chế đã được Văn phòng Quốc hội đảm bảo với số tiền 2,3 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Đến tháng 9/2017, UBKT Tỉnh ủy Gia Lai có Kết luận các cán bộ HĐND tỉnh Gia Lai chi sai, chi không minh bạch, chi khống số tiền 11,2 tỷ đồng. Trong đó, chỉ riêng chuyện tiếp khách không đúng đối tượng, nguồn kinh phí; hồ sơ không bảo đảm, không đúng thực tế đã lên tới 3,5 tỉ đồng; Tiếp khách ngoài tỉnh với số tiền trên 4 tỉ đồng. Tất cả số tiền 11,2 tỷ đồng chi sai, chi khống, hợp thức hóa bị UBKT Tỉnh ủy Gia Lai thu hồi nộp ngân sách.

Trong đó, bà Nguyễn Thị Lựu và ông Nguyễn Thế Quang, nguyên Chánh Văn phòng HĐND nộp lại 8 tỷ đồng (mỗi người 4 tỷ đồng). Ngoài hai người này, nhiều cán bộ chủ chốt của HĐND tỉnh Gia Lai cũng nộp hàng trăm triệu đồng khắc phục.