Khởi tố nguyên cán bộ trại giam vác súng AK đi cướp tiệm vàng ở Huế

(VTC News) -

Ngày 6/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Văn Quốc (SN 1984; ngụ thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) với hai hành vi là Cướp tài sản; Chiếm đoạt, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Cơ quan công an cũng ra quyết định bắt tạm giam 4 tháng đối với Quốc để phục vụ công tác điều tra.

Ngô Văn Quốc mang súng AK đi cướp tiệm vàng sau đó cố thủ trong khu vực công viên Trịnh Công Sơn (TP Huế). (Ảnh: Nguyễn Vương).

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 31/7, Ngô Văn Quốc mặc quần áo công an, đeo hàm đại úy, sử dụng súng AK xông vào hai tiệm vàng Hoàng Đức và Thắng Lợi, bắn chỉ thiên uy hiếp chủ tiệm và cướp vàng. Sau đó, nghi phạm vứt vàng ra phía vỉa hè rồi đi bộ đến khu vực cầu Gia Hội.

Nhận tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế trực tiếp chỉ đạo lực lượng chức năng của Công an tỉnh và Công an TP Huế có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cướp.

Đại tá Phạm Văn Toàn, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và một số cán bộ công an khác trực tiếp tiếp cận nghi phạm, thuyết phục. Tuy nhiên, Quốc muốn gặp Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế. Đại tá Sơn đã gặp, thuyết phục, nghi phạm đồng ý buông súng, đầu hàng.

Sau 4 ngày bị bắt giữ, Quốc khai do bức xúc trong công việc, nghi phạm mang theo súng AK để cướp tại 2 tiệm vàng Hoàng Đức và Thái Lợi ở chợ Đông Ba.