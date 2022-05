Khởi tố người vợ cắt 'của quý' của chồng ở Sơn La

(VTC News) -

Ngày 10/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Châu (Sơn La) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hà Thị Nguyệt (SN 1986, trú tại bản Huổi Sét, xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu) về tội "Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh".

Theo cơ quan công an, ngày 19/3, do uất ức vì chồng là Nguyễn Văn Hoan có hành vi quan hệ tình dục với con gái riêng của mình, Hà Thị Nguyệt dùng dao cắt dương vật của chồng sau đó đến cơ quan công an tự thú.

Bị can Hà Thị Nguyệt.

Cơ quan chức năng xác định, hành vi của Nguyệt gây ra thương tích có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 72% cho Nguyễn Văn Hoan trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh đủ yếu tố cấu thành tội "Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh" theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 135 Bộ luật hình sự.

Ngày 20/3, Nguyệt đến cơ quan công an để tự thú và thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của bản thân.

Nguyệt chưa có tiền án, tiền sự và đang nuôi con nhỏ nên Công an huyện Yên Châu áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với Hà Thị Nguyệt.

Trước đó, theo hồ sơ vào khoảng tháng 8/2020, do có ý muốn quan hệ tình dục với cháu L. (SN 2007, là con riêng của chị Nguyệt), Nguyễn Văn Hoan (SN 1993) đã tạo một tài khoản Facebook tên là "Hoàng Long" để nói chuyện, tán tỉnh cháu L. qua mạng xã hội.

Qua vài lần nói chuyện, Hoan đề nghị L. chụp ảnh và quay video một số bộ phận nhạy cảm trên cơ thể cháu L. để gửi qua tài khoản "Hoàng Long". Tiếp đó, Hoan lưu vào điện thoại.

Sau đó, Hoan sử dụng Facebook chính của mình để gửi ảnh và video nhạy cảm đến tài khoản Facebook của L. rồi dọa sẽ đăng ảnh và video của cháu lên mạng xã hội để ép buộc L. phải cho quan hệ tình dục.

Do lo sợ hình ảnh nhạy cảm của mình bị phát tán trên mạng xã hội nên L. đã đồng ý. Từ ngày 26/8/2020 đến ngày 19/3/2022, Hoan đã nhiều lần sử dụng video và ảnh nhạy cảm đó để ép buộc L. cho Hoan quan hệ tình dục khi chị Nguyệt vắng nhà.

Thời gian gần đây, chị Nguyệt thường xuyên bị mất tiền nên sáng 19/3/2022, chị lắp camera ở đầu giường ngủ. Đến khoảng 14h cùng ngày, chị Nguyệt về nhà để lấy thẻ nhớ trong camera ra xem thì phát hiện video cảnh chồng là Nguyễn Văn Hoan có hành vi quan hệ tình dục với con gái tại giường ngủ của mình.

Do quá uất ức, đến đêm ngày 19/3, chị Nguyệt đã dùng dao cắt "của quý" của chồng sau đó đến cơ quan Công an tự thú, còn Nguyễn Văn Hoan được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La.