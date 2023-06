Khởi tố người phụ nữ ở Quảng Ngãi dùng bằng giả để dự thi viên chức

(VTC News) -

Ngày 6/6, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh và tiến hành khám xét chỗ ở đối với Trần Thị Kiều Duyên (31 tuổi, trú xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) về hành vi Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Lực lượng chức năng đọc quyết định khởi tố Trần Thị Kiều Duyên. (Ảnh: C.A)

Theo hồ sơ vụ việc, cuối năm 2014, Trần Thị Kiều Duyên mua Bằng Tốt nghiệp Cao đẳng và bảng điểm học tập toàn khóa chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng mang tên Trần Thị Kiều Duyên từ người làm bằng giả theo tin nhắn điện thoại quảng cáo.

Sau đó, Trần Thị Kiều Duyên đã sử dụng văn bằng giả này để nộp hồ sơ xin việc tại UBND xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành và được nhận vào làm việc tại vị trí công tác bán chuyên trách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

Đến năm 2021, Duyên sử dụng các giấy tờ giả trên để làm hồ sơ hồ sơ dự kỳ tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi và trúng tuyển.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành xác minh tại các cơ quan có liên quan như: Trường Đại học Tài chính – Kế toán, UBND xã Hành Minh, Sở Giáo dục – Đào tạo, Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Sở Y tế.

Từ đó, Cơ quan An ninh điều tra đã tiến hành trưng cầu giám định các tài liệu mà đối tượng sử dụng. Kết quả xác định, chữ ký và hình dấu trên đối tượng giám định là giả, không trùng khớp với mẫu so sánh thu được tại các cơ quan đã xác minh.

THỐNG NHẤT