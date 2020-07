Khởi tố người mua hơn 1.000 tỷ đồng dung môi cho 'đại gia' xăng dầu Trịnh Sướng

Ngày 22/7, VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết, vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Mai Trung Hậu (SN 1984, trú phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) và Trương Như Tuyết (SN 1978, nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Gia Thành và Công ty TNHH Mỹ Hưng) về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Theo đó, từ 14/1/2017 đến 11/5/2019, Hậu với tư cách cá nhân và sử dụng pháp nhân Nhà phân phối Thành Long (có trụ sở tại TP Cần Thơ) đã liên hệ Công ty cổ phần dầu khí Bình Minh, Công ty cổ phần thương mại xăng dầu Đông Nam, Công ty TNHH MTV Quang Bảo Đăng, Công ty cổ phần thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu và bà Lê Thị Hồng Thắm để mua cho Trịnh Sướng tổng cộng hơn 68 triệu lít dung môi, hóa chất các loại, với tổng số tiền là hơn 1 nghìn tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền từ Trịnh Sướng, Hậu sẽ chuyển số tiền này vào tài khoản của Nhà phân phối Thành Long, rồi sử dụng tài khoản này chuyển tiền cho các công ty đã bán dung môi.

Mua dung môi, hóa chất cho Trịnh Sướng trót lọt, Hậu được hưởng 50 đồng/lít, tương ứng với số tiền hơn 3,4 tỷ đồng.

Còn Trương Như Tuyết đứng tên là Giám đốc Công ty TNHH Gia Thành nhưng thực chất chủ doanh nghiệp là Trịnh Sướng. Sau tháng 12/2018, Tuyết được giao nhiệm vụ quản lý chung bộ phận kế toán, cùng với một nhân viên khác quản lý hóa đơn đầu vào, giấy tờ, sổ sách kế toán của Công ty Mỹ Hưng và Công ty Gia Thành.

Mặc dù biết Sướng pha trộn xăng giả, nhưng Tuyết vẫn 4 lần sử dụng tài khoản cá nhân của mình để chuyển tiền mua dung môi giúp Trịnh Sướng hơn 4,7 tỷ đồng.

Tuyết cũng tham gia vào việc điều phương tiện (tàu, xe bồn) để vận chuyển dung môi, hoá chất phục vụ việc sản xuất xăng giả.

Như vậy, tính đến nay, Cơ quan tố tụng tỉnh Đắk Nông đã khởi tố điều tra, xử lý gần 40 bị can liên quan đến vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Từ 28/5-2/6, Ban chuyên án do Thượng tướng Lê Quý Vương – Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an cùng Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông bắt quả tang các nghi can đang thực hiện hành vi pha trộn dung môi với chất kích RON, bột màu thành xăng giả.

Ban chuyên án tổ chức khám xét tại 6 địa điểm cũng là nơi các đối tượng đang tổ chức pha trộn và cất giấu chất dung môi, các chất để pha trộn thành xăng giả thuộc địa bàn TP.HCM, TP Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng.

Đến thời điểm này, cơ quan công an tạm giữ 3.264.281 lít dung dịch các loại, trong đó có 2.183.604 lít hỗn hợp đã pha chế thành xăng giả, 432.474 lít dung môi chưa pha; 3 tàu thủy, 6 xe ô tô (xe bồn), 5 máy bơm, 50kg tạo màu và nhiều vật dụng liên quan.

Ngày 5/6/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giữ đối với 14 bị can, nâng tổng số bị can bị khởi tố lên 23 người.