Khởi tố người chồng đánh vợ nhập viện

(VTC News) -

Ngày 28/4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Tân (53 tuổi, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Nạn nhân là chị C.Đ.B.P (32 tuổi), là vợ của Tân bị gãy tay, tỷ lệ thương tích 12%.

Cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố, tạm giam Nguyễn Tân.

Theo điều tra của cơ quan công an, khuya 4/4, Tân uống rượu bia say và về nhà gây sự với chị C.Đ.B.P. Lời qua tiếng, Tân lấy ghế ném vào người chị P., dùng vỏ chai thủy tinh đánh vào đầu, tay rồi đấm đá liên tục khiến chị P. choáng váng.

Khi chị P. chạy xuống tầng 1 thì Tân tiếp tục đuổi theo, nắm tóc, tiếp tục đấm đã vào người, mặt.

Phát hiện sự việc, hàng xóm chạy qua can ngăn, đưa chị P. đến bệnh viện cấp cứu. Hậu quả, chị P. bị gãy tay, thương tích ban đầu theo giám định là 12%.

Tiếp nhận thông tin, Công an quận Liên Chiểu làm việc với Nguyễn Tân và chị P. Tại cơ quan công an, Tân thừa nhận hành vi và vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.

CHÂU THƯ