Khởi tố người chồng chém đứt lìa 2 cánh tay vợ ở Đồng Nai

Công an huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) sáng nay (19/9) cho hay, Cơ quan CSĐT Công an huyện vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Thái Xuân Bình (34 tuổi, ngụ huyện Long Thành) đề điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Chị T. bị chồng chém đứt lìa 2 cánh tay. (Ảnh: CTV)

Bị can Thái Xuân Bình là người đã chém đứt lìa 2 cánh tay của vợ là chị N.T.T. (26 tuổi) tại xã Tam An, huyện Long Thành vào ngày 13/9 vừa qua.

Theo điều tra ban đầu, thời gian gần đây vợ chồng Thái Xuân Bình thường xảy ra mâu thuẫn tình cảm do nghi ngờ vợ ngoại tình.

Đến 13/9, trong lúc cự cãi, Thái Xuân Bình đã lấy một con dao chém liên tiếp vào người vợ, hậu quả khiến chị T. bị đứt lìa 2 cánh tay.

Sau khi gây án, Bình băng bó vết thương cho vợ rồi gọi điện thoại cho người thân đến chở vợ đi cấp cứu. Riêng Bình đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.