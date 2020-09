Khởi tố người cha bắt con trai cởi trần phơi nắng, dùng điếu cày đánh đập

Ngày 23/9, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Khoái Châu ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Long (SN 1985, trú tại thôn Xuân Đình, xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu) về tội “ngược đãi hoặc hành hạ con”.

Ngày 17/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Khoái Châu nhận được tin báo của Công an xã Hàm Tử về việc cháu Nguyễn Hữu Hùng (SN 2011) bị cha đẻ là Nguyễn Hữu Long đánh đập, hành hạ khiến cháu bị thương tích ở vùng đầu, bụng, phải điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hưng Yên.

Kết quả trưng cầu giám định, cháu Long bị tổn thương cơ thể 15%.

Bị can Nguyễn Hữu Long. (Ảnh: Công an Hưng Yên)

Trước đó, qua tin báo tố giác của quần chúng nhân dân và Trường tiểu học xã Hàm Tử, công an xã đã mời Long đến trụ sở để nhắc nhở và yêu cầu Long cam kết không đánh đập, hành hạ cháu Hùng. Tuy nhiên, Long không thực hiện cam kết mà vẫn tiếp tục các hành vi bạo hành con trai.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Khoái Châu đã thu giữ một số vật dụng mà Long dùng để hành hạ cháu Hùng. Đồng thời, công an rà soát camera quanh khu vực hiện trường nơi xảy ra vụ việc, trích xuất được đoạn video trong đó có hình ảnh Long bắt cháu Hùng phải ăn lá lốt sống do cháu Hùng hái rau không đúng ý của Long.

Tại cơ quan công an, Long khai nhận nhiều lần đánh đập, hành hạ con như: bắt cởi quần áo đứng phơi nắng, nằm trên nắp cống nước thải ngoài trời, tối không cho vào nhà, dùng dây lưng, điếu cày để đánh…

Được biết, Long từng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, vợ Long là Nguyễn Thị Hà (mẹ cháu Hùng) đang chấp hành án phạt tù cũng về tội này. Cháu Hùng từ nhỏ không nhận được sự chăm sóc, yêu thương từ gia đình.