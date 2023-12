Khởi tố nam thanh niên ‘thông chốt’ nồng độ cồn, tông gãy chân thiếu tá CSGT

(VTC News) -

Nam thanh niên tông xe vào CSGT đang làm nhiệm vụ

Ngày 21/12, theo tin từ Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), đơn vị đã khởi tố Tô Bá Hoài Nam (SN 2005), trú tại xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn (Nghệ An) về tội Cố ý gây thương tích.

Theo đó, khoảng 14h ngày 11/12, Tổ công tác của Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an huyện Hưng Nguyên lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên quốc lộ 46, đoạn qua địa phận khối 9 (thị trấn Hưng nguyên, huyện Hưng Nguyên).

Thời điểm này, tổ công tác phát hiện Tô Bá Hoài Nam chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm đi đến nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra theo quy định. Tuy nhiên, Hoài Nam không chấp hành hiệu lệnh mà tiếp tục tăng ga để vượt chốt kiểm tra.

Đối tượng Tô Bá Hoài

Khi lao qua chốt, xe của Tô Bá Hoài Nam đã tông trúng vào người của Thiếu tá Nguyễn Xuân Cảnh (cán bộ Đội CSGT-TT, Công an huyện Hưng Nguyên).

Sau sự việc, lực lượng chức năng đã đưa Thiếu tá Cảnh đi bệnh viện cấp cứu. Do bị chấn thương nặng, Thiếu tá Nguyễn Xuân Cảnh được chuyển ra bệnh viện tại Hà Nội để chữa trị.

Riêng đối tượng Tô Bá Hoài Nam sau đó đã bị lực lượng chức năng bắt giữ, bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Nguyên để phục vụ công tác điều tra làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Nam thừa nhận hành vi, khai trước đó do vi phạm luật giao thông, sợ bị xử phạt nên vượt chốt đo nồng độ cồn.

Hiện, cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định.