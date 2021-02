Khởi tố nam thanh niên phóng xe vượt chốt, đấm vào mặt cán bộ công an Hải Dương

(VTC News) -

Chiều 19/2, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Công an huyện Bình Giang (Hải Dương) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Tập (SN 1989, thường trú tại xã Vĩnh Hồng, Bình Giang) về tội “Chống người thi hành công vụ” theo Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Vũ Văn Tập tại cơ quan công an.

Theo hồ sơ điều tra ban đầu, lúc 8h40 ngày 17/2, tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 thôn Bình An (xã Tân Việt, huyện Bình Giang), Vũ Văn Tập không đội mũ bảo hiểm, lái xe máy BKS 34P9-0429 cố tình phóng xe vượt qua chốt, bất chấp hiệu lệnh dừng phương tiện của tổ công tác thực hiện nhiệm vụ.

Không dừng lại ở đó, Vũ Văn Tập còn chống đối, đấm vào mặt anh Phạm Xuân Lợi, Phó trưởng Công an xã Tân Việt khi anh Lợi yêu cầu Tập dừng phương tiện để kiểm tra, khai báo y tế.

Theo thông tin từ Công an huyện Bình Giang, Vũ Văn Tập Tập từng có 2 tiền sự về gây rối trật tự công cộng.

Để kiểm soát dịch COVID-19 tại tỉnh Hải Dương trong thời gian sớm nhất, Công an tỉnh Hải Dương đề nghị người dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác, chấp hành nghiêm túc các quy định cũng như các yêu cầu của lực lượng chức năng trong công tác phòng chống dịch. Mọi hành vi vi phạm sẽ là nguy cơ làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng và sẽ bị xử lý nghiêm.