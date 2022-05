Khởi tố nam thanh niên dùng búa cướp tiệm vàng ở TP.HCM

(VTC News) -

Ngày 29/5, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Viết Cường (23 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, tạm trú TP Thủ Đức) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, vào tối 22/5, Cường chơi bài trên mạng và thua 20 triệu đồng. Lo sợ gia đình biết chuyện nên Cường nảy sinh ý định đi cướp tiệm vàng để trả nợ.

Nguyễn Viết Cường.

Sáng 23/5, Cường mua búa tại một tiệm tại chợ Cầu Đỏ, phường 13, quận Bình Thạnh với giá 15.000 đồng. Khoảng 13h cùng ngày, Cường lái xe máy hiệu Exciter mang biển kiểm soát 60B3-472.15 đi qua nhiều con đường ở quận Bình Thạnh để tìm tiệm vàng sơ hở.

Khi đến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Cường thấy tiệm vàng Sơn Trang (phường 25, quận Bình Thạnh) không có khách và nhân viên ở phía sau thiếu cảnh giác. Lúc này Cường dừng xe, giấu búa vào áo khoác rồi tiến vào bên trong, giả vờ xem vàng...

Khi nhân viên đang tư vấn thì Cường lấy búa giấu sẵn trong người đập vào tủ rồi lấy 2 chiếc vòng vàng bỏ chạy ra xe tẩu thoát.

Cường mang 2 vòng đeo tay bằng vàng bán cho 2 tiệm ở phường 13, quận Bình Thạnh với giá 29 triệu đồng. Số tiền này, Cường nạp 9 triệu đồng vào tài khoản để tiếp tục chơi game, 20 triệu đồng nạp vào tài khoản ngân hàng.

Khoảng 16h15 cùng ngày, các trinh sát Đội Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm (Đội 3), Phòng PC02 bắt giữ Cường ngay tại căn nhà ở đường 12, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức. Thời điểm bị bắt giữ, Cường cho rằng công an bắt nhầm người.

Tại cơ quan công an, Cường thừa nhận hành vi phạm tội và khai do nghiện game nên nảy sinh ý định đi cướp. Công an đã tới 2 tiệm vàng để thu hồi 2 vòng tay mà Cường đã bán.