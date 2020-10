Khởi tố nam sinh lớp 10 sát hại phụ nữ ở Lào Cai trong đêm

Chiều 21/10, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can Giàng Seo Nhà (SN 2005, trú tại thôn Ngài Ma Lùng Trù, xã Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) để điều tra hành vi giết người.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, khoảng 1h ngày 14/10, Nhà đột nhập vào nhà chị Vàng Thị Chánh (SN 1983, trú cùng xã) với mục đích trộm cắp tài sản.

Khi bị chị Chánh phát hiện, hắn dùng dao đâm 29 nhát khiến nạn nhân thiệt mạng. Sau khi gây án, tên này vứt bỏ hung khí và áo nhằm xóa dấu vết nhưng vẫn bị bắt gọn sau 30 giờ gây án.

Giàng Seo Nhà tại cơ quan công an.

Nhận định về vụ án, trả lời VTC News, luật sư Đặng Văn Cường cho biết, hành vi giết người của nam sinh trên có tính chất côn đồ và thể hiện mức độ tàn nhẫn. Giàng Seo Nhà phạm tội giết người là tội đặc biệt nghiêm trọng. Nam sinh đã 15 tuổi, đủ độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.

“Bộ luật hình sự quy định người từ đủ 14 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự với các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng”, luật sư Cường cho hay.

Đối với tội danh giết người, nếu nghi phạm ở độ tuổi thành niên thì có thể nhận mức án 12 đến 20 năm tù hoặc chung thân, tử hình. Tuy nhiên, tên này mới 15 tuổi, chưa đủ tuổi thành niên nên hắn chỉ phải nhận mức án cao nhất không quá 12 năm tù.

Theo luật sư Cường, hành vi giết người của Giàng Seo Nhà thể hiện sự máu lạnh, tàn nhẫn. Đây là bài học đau xót cho các bậc cha mẹ khi thiếu sự quan tâm, giáo dục con cái cũng là bài học của nhà trường trong việc giáo dục đạo đức nhân cách cho các em học sinh.

“Giàng Seo Nhà có thể sẽ phải đối diện mức án 12 năm tù, đối với đứa trẻ 15 tuổi thì đây cũng là hình phạt nghiêm khắc. Đó là cái giá phải trả cho một cậu bé còn quá nhỏ tuổi chỉ vì lòng tham mà thực hiện hành vi côn đồ, tàn nhẫn đến vậy”, luật sư Cường chia sẻ.