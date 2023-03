Khởi tố một cán bộ thuộc Sở GTVT tỉnh Bắc Giang

(VTC News) -

Ngày 27/3, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án “Đưa hối lộ, nhận hối lộ”, quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hoàng Văn Quý (SN 1986, chuyên viên Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái, thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang) về tội "Đưa hối lộ".

Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang phê chuẩn.

Công an tỉnh Bắc Giang thực hiện các thủ tục tố tụng đối với bị can Hoàng Văn Quý (đứng ngoài cùng bên phải). (Ảnh Công an Bắc Giang).

Qua điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang xác định, từ năm 2019 đến năm 2022, Hoàng Văn Quý đã có hành vi nhận tiền của các chủ phương tiện có xe cải tạo để lập khống hồ sơ thiết kế, thi công cải tạo xe cơ giới.

Sau khi hồ sơ thiết kế được Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang thẩm định, cấp Giấy chứng nhận thiết kế, Hoàng Văn Quý đã liên hệ và chi tiền cho đăng kiểm viên thuộc Trung tâm Kiểm định kỹ thuật phương tiện, thiết bị giao thông cơ giới Bắc Giang (Trung tâm đăng kiểm 98-01S) để thực hiện việc nghiệm thu xe cải tạo không đúng quy định.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng, xử lý các đối tượng liên quan.

Văn Chương