Khởi tố một bị can liên quan vụ người đàn ông mất tích bí ẩn ở Hải Dương

Căn cứ tài liệu xác minh, điều tra vụ người đàn ông mất tích bí ẩn khi đi đòi nợ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam với Cao Tài Năng (SN 1981, trú tại phường Bình Hàn) về hành vi “Giết người”, “Cướp tài sản”.

Bị hại là anh D.C.C (SN 1976, trú tại thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương).

Quyết định và lệnh nêu trên được Viện KSND tỉnh Hải Dương phê chuẩn.

Lực lượng công an có mặt tại số 126 Nguyễn Thượng Mẫn (phường Bình Hàn, TP Hải Dương), nơi Cao Tài Năng từng thuê làm địa điểm bán thuốc. (Ảnh: Uyển Nhi)

Trước đó, ngày 5/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương ra quyết định khởi vụ án "Giết người", "Cướp tài sản" xảy ra ngày 28/11/2020 tại phường Bình Hàn (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương). Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ hành vi phạm tội của bị can Cao Tài Năng và hành vi vi phạm pháp luật của những người có liên quan để xử lý nghiêm.

Như VTC News đưa tin, gia đình anh D.C.C làm đơn trình báo lên cơ quan chức năng về việc anh C. mất tích từ 28/11/2020. Thời điểm đó, anh C. nói với người thân trong gia đình lên TP Hải Dương đòi nợ nhưng đến chiều anh C. mất liên lạc với gia đình.

Bố anh C. (ngoài cùng bên trái) cho biết, anh C. đi từ nhà ngày 28/11/2021 và mất liên lạc với gia đình từ đó tới nay. (Ảnh: Uyển Nhi)

Theo tìm hiểu của PV, anh C. lập gia đình và có 4 con. Vợ anh đang sinh sống ở New Zealand cùng 2 con gái. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên từ ngày anh C. mất tích, vợ con anh chưa thể về nước.

Ông H., bố đẻ anh D.C.C cho biết, con trai ông không có mâu thuẫn với ai. Hơn 3 năm trước, anh C. mua được chiếc ô tô bán tải hiệu Mazda để phục vụ công việc.