Khởi tố mẹ ruột vứt bỏ con ở ruộng khoai dưới nắng nóng 40 độ C

Chiều 20/10, trả lời PV VTC News, Thượng tá Nguyễn Đình Quang - Trưởng Công an huyện Đông Hưng (Thái Bình) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Hảo (26 tuổi, trú tại xã Đông Vinh, huyện Đông Hưng) để điều tra hành vi "Vứt bỏ con mới đẻ" theo Điều 124 Bộ luật Hình sự.

Theo Thượng tá Quang, ngay sau khi xảy ra vụ việc bé gái sơ sinh bị bỏ ngoài ruộng khoai dưới cái nắng 40 độ và chết sau gần 20 ngày điều trị, cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu của tội phạm hình sự nên ra quyết định khởi tố vụ án "Vứt bỏ con mới đẻ" để điều tra.

Quá trình điều tra, qua kết quả giám định ADN, cơ quan chức năng làm rõ, người vứt bỏ cháu bé là Phạm Thị Hảo (mẹ ruột của bé) nên ra quyết định khởi tố bị can đối với Hảo.

Bé gái bị mẹ bỏ rơi ở ruộng khoai ở Thái Bình.

Theo lời khai ban đầu của Hảo, sáng 26/7, Hảo tự sinh con trong nhà vệ sinh, sau đó vứt con qua bờ tường và cháu bé bị rơi xuống ruộng khoai. Sự việc do một mình Hảo làm, không liên quan gì tới bố mẹ chồng.

Như VTC News đưa tin, lúc 11h ngày 26/7, ông Nguyễn Văn Cừ cùng vợ phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại ruộng khoai dưới trời nắng nóng gần 40 độ C. Bé được đưa tới Trạm Y tế xã Đông Vinh trong tình trạng tím tái, toàn thân bám nhiều đất, bụi bẩn và chưa được cắt rốn. Da vùng mặt, bụng và đùi bị bỏng nắng.

Bé được sơ cứu tại Trạm Y tế xã Đông Vinh, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi Thái Bình. Tại đây, bệnh nhi được chẩn đoán suy hô hấp, nhiễm trùng sơ sinh, đẻ non, gãy xương đòn phải, rối loạn đông máu, rối loạn toan kiềm, bỏng độ 1 nửa người trái.

Bệnh nhi được thở bằng máy không xâm nhập, truyền máu, nuôi dưỡng tĩnh mạch, điều trị nhiễm trùng bằng kháng sinh phối hợp và được chăm sóc đặc biệt tại buồng hồi sức.

Chiều 14/8, Bệnh viện Nhi Thái Bình cho biết, do thể trạng sơ sinh non yếu, bệnh tình diễn biến phức tạp, nhiễm khuẩn nặng nên bé gái qua đời lúc 0h35 cùng ngày.