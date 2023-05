Khởi tố loạt cựu lãnh đạo Quỹ tín dụng ở Trà Vinh

Ngày 6/5, nguồn tin Tiền Phong cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Hoàng Minh (44 tuổi, ngụ phường 1, TP Trà Vinh) – nguyên là thành viên Ban kiểm soát Quỹ tín dụng Long Bình, phường 4, TP Trà Vinh về tội vi phạm hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Cùng tội danh này, cơ quan điều tra đã khởi tố, cấm khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Minh Liệt (64 tuổi, ngụ phường 7, TP Trà Vinh) - nguyên Giám đốc Quỹ tín dụng Long Bình; Đồng Minh Toàn (44 tuổi, ngụ khóm 3, phường 1) - nguyên Phó Giám đốc Quỹ tín dụng Long Bình; Phan Thị Ngọc Vệ (56 tuổi, ngụ khóm 1, phường 1) - nguyên Phó Giám đốc Quỹ tín dụng Long Bình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định đối với bị can Lê Hoàng Minh.

Theo kết quả điều tra, với vai trò là thành viên Ban kiểm soát Quỹ tín dụng, từ tháng 11/2016 đến tháng 5/2017, Minh đã ký lập các thủ tục liên quan đến hoạt động cho vay trái với quy định, xét duyệt cho vay không đúng đối tượng cấp tín dụng liên quan đến 10 hồ sơ với tổng số tiền trên 6,7 tỷ đồng.

Riêng đối với Nguyễn Minh Liệt với vai trò là Giám đốc Quỹ tín dụng đã thực hiện cho vay không đúng đối tượng cấp tín dụng, hợp thức hóa thủ tục kết nạp thành viên Quỹ tín dụng; vi phạm điều kiện vay vốn; không thẩm định việc vay vốn, vi phạm quy chế cho vay và đã tham gia ký 14 hồ sơ cho vay, số tiền trên 8 tỷ đồng.

Tương tự, Đồng Minh Toàn đã ký 4 hồ sơ vay, gây thiệt hại trên 3,9 tỷ đồng; Phan Thị Ngọc Vệ đã ký 11 hồ sơ, gây thiệt hại trên 5 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định đối với bị can Lâm Sanh.

Trước đó, ngày 4/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lâm Sanh (53 tuổi, ngụ xã Đại An, huyện Trà Cú) - nguyên Phó Giám đốc Quỹ tín dụng xã Đại An và Trịnh Văn Đèo (41 tuổi, ngụ thị trấn Định An, huyện Trà Cú) - nguyên Trưởng ban kiểm soát chuyên trách quỹ tín dụng Đại An về hành vi vi phạm hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Theo kết quả điều tra, với vai trò là Trưởng ban kiểm soát Quỹ tín dụng Đại An, năm 2010, Đèo đứng ra vay vốn để nuôi tôm, cá nhưng bị thua lỗ và mất khả năng chi trả. Để có tiền trả nợ các khoản vay, Đèo đã lợi dụng việc quản lý các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người thân gia đình đã lập khống hồ sơ vay vốn tại quỹ tín dụng.

Trong năm 2018 và 2019, Đèo đã sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thông tin sổ tiền của người khác, tự ký giả chữ ký, lập khống 12 hồ sơ tín dụng, gây thiệt hại trên 6,4 tỷ đồng.

Mặc dù Lâm Sanh biết Đèo lấy tên và thông tin tài sản người khác lập khống hồ sơ tín dụng vay vốn, không có tài sản bảo đảm nhưng với vai trò Phó Giám đốc, Lâm Sanh đã ký duyệt cho vay 10 hồ sơ, gây thiệt hại trên 6,3 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

