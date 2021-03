Khởi tố lang băm gạ tình, tống tiền bệnh nhân ở Quảng Ninh

(VTC News) -

Chiều 4/3, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Công an TP Hạ Long vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Vũ Văn Vĩnh (SN 1988, trú tại xã Quảng La, TP Hạ Long) về hành vi cưỡng đoạt tài sản bằng cách sử dụng clip "nhạy cảm" để tống tiền.

Theo hồ sơ điều tra, Vĩnh làm nghề chữa bệnh bằng thuốc nam gia truyền và bấm huyệt. Tháng 11/2020, Vĩnh nhận chữa bệnh trĩ cho chị Q. (trú tại phường Cao Xanh, TP Hạ Long). Quá trình khám chữa bệnh, Vĩnh đề nghị quan hệ tình dục mỗi lẫn bấm huyệt và chị này đồng ý.

Nảy sinh ý định tống tiền nên mỗi lần quan hệ xác thịt với chị Q., Vĩnh đều sử dụng điện thoại di động của mình để quay video.

Đầu tháng 12/2020, Vĩnh gọi điện cho chị Q. bảo trên mạng xã hội Facebook có đăng video ghi cảnh quan hệ tình dục của họ, nếu muốn gỡ video thì phải chuyển 10 triệu đồng. Chị Q. đồng ý và đưa tiền cho Vĩnh.

Sau đó, Vĩnh nhiều lần sử dụng các số điện thoại khác nhau liên lạc với chị Q. với cùng nội dung yêu cầu đưa tiền nếu muốn xóa clip nhạy cảm. Để lấy lòng tin, Vĩnh chủ động góp tiền với chị Q. để trả cho những kẻ tống tiền. Tổng cộng y chiếm đoạt của chị Q. 50 triệu đồng.