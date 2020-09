Khởi tố lái xe vượt đèn đỏ, đánh CSGT Hà Nội

Ngày 17/9, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Điêu Mạnh Cường (SN 1984, trú tại Chung cư The Vesta, Phú Lãm, Hà Đông) để điều tra hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Theo cơ quan công an, khoảng 7h10 ngày 27/8, tổ công tác của Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Lê Trọng Tấn - Quang Trung thì phát hiện xe ô tô BKS: 30G-079.45 do Điêu Mạnh Cường điều khiển vượt đèn đỏ.

Lúc này, tổ công tác ra hiệu cho Cường dừng xe để kiểm tra nhưng Cường chỉ dừng xe và không xuống xe làm việc.

Điêu Mạnh Cường tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Để tránh ùn tắc trong giờ cao điểm, tổ công tác đề nghị Cường đánh xe lên phía trên thì Cường xuống xe và đánh 1 chiến sĩ CSGT trong tổ công tác.

Ngay lập tức, tổ công tác cùng người dân xung quanh bắt giữ Cường đưa về trụ sở Công an phường Phú La để tiếp tục đấu tranh, làm rõ.

Tại cơ quan Công an, Cường thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an quận Hà Đông đang củng cố hồ sơ, xử lý Cường theo quy định.