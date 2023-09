Khởi tố kẻ vừa ra tù lại thực hiện loạt vụ cướp liên tỉnh

(VTC News) -

Chiều 14/9, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đình Tăng (SN 1989, trú thôn Lệ Chi, xã Thụy Lôi, Tiên Lữ, Hưng Yên) về tội "Cướp giật tài sản".

Theo Công an tỉnh Hải Dương, mới ra tù, không có công việc ổn định, cần tiền chi tiêu nên Nguyễn Đình Tăng nảy sinh ý định cướp giật tài sản của người đi đường. Tăng thường lang thang đến các khu vực vắng người qua lại, lợi dụng sơ hở của người dân để trộm cắp, cướp giật tài sản.

Nguyễn Đình Tăng tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Hải Dương)

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, ngày 16/8, Tăng mượn xe máy của bạn, tháo biển kiểm sát cho vào cốp xe sau đó đi sang huyện Thanh Miện và huyện Ninh Giang (Hải Dương) để thực hiện hành vi cướp giật tài sản.

Khoảng 7h cùng ngày, Tăng đi từ huyện Phù Cừ (Hưng Yên) theo đường 396 sang huyện Thanh Miện (Hải Dương), đến đoạn gần trường cấp 2 ở Lam Sơn thì thấy Nguyễn Thị T. (SN 2008, trú tại xã Lam Sơn) đi xe đạp điện chở Tống Vũ Yến N. (SN 2008, thường trú tại phường Tân Tiến, TP Biên Hòa, Đồng Nai, hiện ở cùng xã với T.). Hai cô gái đang di chuyển trên đường gom tỉnh lộ 392B, N. cầm điện thoại Iphone 6 Plus màu xám. Tăng lái xe máy áp sát và cướp giật chiếc điện thoại của N. rồi bỏ chạy.

Lúc 9h, Tăng tiếp tục đi xe máy đi về đường đê sông Luộc nối từ xã Thanh Giang (huyện Thanh Miện) đi cầu Hiệp, huyện Ninh Giang) tìm người có tài sản và sơ hở để cướp giật. Khi đi đến địa phận thôn 2, xã Văn Hội (Ninh Giang), Tăng phát hiện chị Nguyễn Thị G. (SN 1988, trú ở thôn 2) đang đi xe máy đi cùng chiều, túi quần để 1 điện thoại Iphone XS màu trắng, một phần điện thoại lộ ra ngoài.

Tăng đi xe máy áp sát từ phía sau rồi cướp giật điện thoại của chị G., sau đó Tăng bỏ chạy về hướng cầu Hiệp. Chiều ngày 16/8, Tăng đi xe máy lên TP Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên) bán 2 chiếc điện thoại cướp giật được số tiền 1,2 triệu đồng.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an huyện Ninh Giang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh xác minh làm rõ.

Qua khai thác, đấu tranh mở rộng, cơ quan công an xác định, Nguyễn Đình Tăng còn gây ra 4 vụ cướp giật khác ở tỉnh Hà Nam, Thái Bình, Hưng Yên.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị địa phương điều tra, làm rõ.