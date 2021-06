Khởi tố kẻ vô cớ dùng kính đâm vào cổ bệnh nhân điều trị cùng phòng

(VTC News) -

Ngày 9/6, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Ba Đình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hợi (SN 1974, tru tại thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) về tội "Giết người".

Theo cơ quan công an, Hợi là bệnh nhân đang điều trị tại một bệnh viện trên địa bàn quận Ba Đình.

Khoảng 16h40 ngày 5/5, Hợi đi vào khu nhà vệ sinh trong buồng bệnh rồi đập vỡ gương trên bồn rửa mặt. Sau đó, Hợi cầm một miếng kính vỡ đâm nhiều nhát vào cổ một bệnh nhân đang nằm điều trị cùng phòng.

Nguyễn Văn Hợi tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Phát hiện sự việc, người nhà bệnh nhân và bác sĩ vào ngăn cản nhưng Hợi vẫn cầm miếng kính đâm vào mắt trái người nhà bệnh nhân. Sau đó, hắn bị các bác sĩ cùng nhân viên bảo vệ khống chế và bàn giao cho Công an quận Ba Đình.

Tại cơ quan công an, Hợi khai nhận bản thân không có mâu thuẫn gì với nạn nhân. Hắn buồn chán do phải chữa bệnh nên tấn công bệnh nhân khác.

Hiện Công an quận Ba Đình đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc.