Khởi tố kẻ tưới xăng đốt vợ ở Thái Bình

Chiều 26/8, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kiến Xương (Thái Bình) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đoàn Ngọc Huy (38 tuổi, trú tại thôn An Chỉ, Bình Nguyên, Kiến Xương) về tội giết người quy định tại Khoản 2 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Chị H. đang được điều trị tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia.

Nguyên nhân ban đầu xác định, do mâu thuẫn vợ chồng, khoảng 19h45 ngày 23/8, Đoàn Ngọc Huy dùng xăng đổ lên người và châm lửa đốt chị N.T.H. (27 tuổi, là vợ Huy), làm chị H. bị bỏng.

Ngay sau đó, H. đến UBND xã Bình Nguyên đầu thú.

Theo thông tin từ bà Nguyễn Thị Lan (64 tuổi, ở thôn An Chỉ, xã Bình Nguyên) là mẹ ruột của chị H., hiện con gái bà đang được chăm sóc tại khoa Hồi sức Tích cực Bệnh viện Bỏng Quốc gia.

Chị H. đang trong tình trạng hôn mê, rất khó thở, mọi sinh hoạt hoàn toàn phải sử dụng máy móc và sự sống rất mong manh.

Chị H. có 3 con nhỏ, đứa lớn học lớp 3, đứa bé mới hơn 1 tuổi, hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra theo quy định.