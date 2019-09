Khởi tố kế toán giả chữ ký hiệu trưởng, chiếm đoạt gần 100 triệu đồng

Ngày 24/9, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Hà vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Xuân Tiếm (SN 1972, trú tại xã Thống Nhất, Hưng Hà) về tội “Tham ô tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, lợi dụng chức vụ là kế toán trường Tiểu học Nguyễn Tông Quai (xã Hòa Tiến, Hưng Hà), từ tháng 1/2018 đến tháng 11/2018, Nguyễn Xuân Tiếm nhiều lần giả mạo chữ ký của hiệu trưởng, kê khống hóa đơn, các nội dung chi để làm giấy rút dự toán ngân sách, chiếm đoạt hơn 94 triệu đồng.

Đây là tiền ngân sách Nhà nước cấp cho trường Tiểu học Nguyễn Tông Quai.

Hiện, vụ án đang cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Minh Khang - Nguyễn Huệ