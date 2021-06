Khởi tố kẻ tổ chức cho BN3051 trốn sang Lào, làm lây lan dịch bệnh ở Hải Dương

(VTC News) -

Tối 28/6, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, quá trình mở rộng điều tra vụ án một bị can trốn sang Lào, sau đó nhập cảnh trái phép vào Việt Nam làm lây lan dịch COVID-19, Phòng An ninh điều tra - Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với Đào Anh Tuấn (SN 1979, trú tại khu 4, phường Nhị Châu, TP Hải Dương) về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” quy định tại Khoản 1, Điều 349 Bộ luật Hình sự.

Đào Anh Tuấn là người tổ chức cho Đào Duy Tùng (BN3051, SN 1989, em trai của Tuấn) trốn sang Lào vào khoảng tháng 4/2021. Được biết Tuấn từng có 2 tiền án liên quan đến tội "Cướp tài sản" vào năm 1996 và tội "Trộm cắp tài sản" vào năm 2010, mới mãn hạn tù vào tháng 8/2020.

Đào Anh Tuấn tại cơ quan công an.

Theo tài liệu điều tra, ngày 22/4, Tùng về Việt Nam. Ngày 30/4, Tùng nhận được điện thoại của Tuấn thông báo một số người tiếp xúc với Tùng ở bên Lào dương tính SARS-CoV-2.

Lúc này, Tùng ho, sốt, đau họng, được nhân viên y tế truyền nước và tiêm thuốc và thường xuyên ở cùng phòng với bạn gái là N.T.T. (SN 2000, hộ khẩu thường trú xã Tân Tiến, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương).

Mặc dù tiếp xúc với nguồn bệnh COVID-19 ở bên Lào nhưng khi về Việt Nam, Tùng không khai báo y tế và thực hiện việc cách ly theo quy định.

Ngày 5/5, Tùng đi lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Ngày 6/5, Tùng có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới tỉnh Hải Dương. Cùng ngày N.T.T có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Ngày 8/5, P.P.T (SN 1998, hộ khẩu thường trú xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, là bạn của T. và làm cùng nhau tại quán hát ở TP Hải Phòng) tiếp xúc với N.T.T cũng có kết qua dương tính với SARS-CoV-2.

Ngoài ra, nhiều người liên quan khác cũng dương tính.

Đào Duy Tùng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người” quy định tại Khoản 1, Điều 240 Bộ luật Hình sự.