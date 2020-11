Khởi tố kẻ nã súng như phim 'xã hội đen' ở Thái Bình

Sáng 25/11, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kiến Xương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Xuân Đại (SN 1987, trú tại phường Trần Lãm, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Giết người".

Những vết đạn chi chít trên cơ thể nạn nhân.

Cụ thể, căn cứ kết quả điều tra, ngày 24/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kiến Xương ra quyết định khởi tố vụ án “Giết người” xảy ra tại thôn Đông Thành (xã Bình Minh, huyện Kiến Xương).

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kiến Xương ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Xuân Đại để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội “Giết người” quy định tại khoản 1 điều 123 Bộ luật Hình sự.

Các Quyết định nêu trên được VKSND huyện Kiến Xương phê chuẩn.

Như VTC News đưa tin, khoảng 20h ngày 23/11, anh B.H.H (19 tuổi, trú tại xã Bình Minh, huyện Kiến Xương) từ xe ô tô xuống quán nước gần Trạm thu phí Thanh Nê (nằm trên đường 39B thuộc địa phận xã Bình Minh) thì bị Bùi Xuân Đại mở cửa xe khách, dùng súng hoa cải bắn.

Sau đó, kẻ này rời đi. Anh H. được gia đình và người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình trong tình trạng đa chấn thương, mất nhiều máu.

Sau khi được sơ cứu, các bác sĩ chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) tiếp tục điều trị.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra theo quy định.