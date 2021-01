Khởi tố kẻ lập sới, thuê ghe chở người đến đánh bạc

(VTC News) -

Ngày 24/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Chí Thiện (29 tuổi, ngụ xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai) để điều tra hành vi tổ chức đánh bạc.

Bị can Nguyễn Chí Thiện, tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Đồng Nai)

Ngoài bị can Nguyễn Chí Thiện, còn có 17 người khác cũng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi đánh bạc.

Tối 29/12/2020, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an huyện Nhơn Trạch bắt quả tang 18 người đang sát phạt ăn tiền (dưới hình thức lắc tài xỉu) tại ấp Bến Cam, xã Phước Thiền, thu giữ trên chiếu bạc 67,5 triệu đồng, trên người các đối tượng gần 119 triệu đồng. Công an cũng thu giữ nhiều vật chứng khác liên quan đến việc đánh bạc.

Quá trình điều tra xác định, tụ điểm trên do Thiện đứng ra tổ chức rồi thuê ghe chở các con bạc đến sát phạt, thu tiền xâu từ 3 đến 4 triệu đồng/ngày.