Khởi tố kẻ ép xe làm Đại uý công an hy sinh ở TP.HCM

(VTC News) -

Ngày 5/8, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hứa Hán Võ (27 tuổi, ngụ quận 6, TP.HCM) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Hứa Hán Võ tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CACC)

Trước đó, khoảng 21h ngày 2/8, Tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19 phường 10 (quận 6) phát hiện Hứa Hán Võ vi phạm Chỉ thị 16 nên ra hiệu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, người này không chấp hành hiệu lệnh, tăng ga bỏ trốn.

Thấy đối tượng bỏ chạy, Đại uý Phan Tấn Tài dùng xe máy cá nhân truy đuổi. Khi đuổi được theo được một đoạn trên đường Lò Gốm thì xe của Đại uý Tài bất ngờ mất lái tông vào tường nhà dân. Sau cú tông mạnh, Đại uý Tài hy sinh.

Sau khi gây tai nạn, ngay trong đêm Hứa Hán Võ đã đến cơ quan công an trình diện.

Tại cơ quan điều tra, Hứa Hán Võ khai trước đó đã sử dụng ma túy, do sợ bị công an kiểm tra, đưa về phường test ma túy nên lái xe bỏ chạy. Trên đường bị rượt đuổi, Võ có chèn ép xe của Đại uý Tài dẫn tới tai nạn.