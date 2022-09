Khởi tố kẻ dùng súng cướp ngân hàng ở Đồng Nai

(VTC News) -

text

Ngày 14/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Huy Dũng (34 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa, hiện ngụ xã An Phước, huyện Long Thành) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Lê Huy Dũng là nghi phạm thực hiện vụ cướp tại phòng giao dịch Tam Phước - chi nhánh Vietcombank TP Biên Hòa hôm 8/9.

Lê Huy Dũng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Báo Đồng Nai)

Đến nay cơ quan công an đã thu hồi số tiền hơn 700 triệu đồng trong tổng số hơn 900 triệu đồng mà Dũng cướp đi và thu giữ một số tang vật liên quan để phục vụ điều tra.

Như VTC News đưa tin, khoảng 15h ngày 8/9, Dũng đi bộ vào phòng giao dịch chi nhánh ngân hàng Vietcombank ở TP Biên Hoà, (Đồng Nai) rồi bất ngờ rút súng uy hiếp, buộc nhân viên ngân hàng đưa tiền. Lúc này bên trong ngân hàng có khoảng gần 20 khách hàng đang giao dịch.

Khoảng 1 phút sau, nhân viên ngân hàng để tiền vào túi màu đen đưa cho Dũng, sau đó hắn nhanh chóng chạy ra ngoài hướng quốc lộ 51 lấy xe máy tẩu thoát.

Khi tẩu thoát, Dũng chạy lòng vòng không theo một đường cố định rồi quay về lại địa điểm cũ để thay quần áo. Sau đó, nghi phạm giấu bộ áo quần màu đen, súng, tiền tại 3 nơi khác nhau, chỉ mang một ít về nhà.

Trung tá Vũ Nhật Hồng Phúc, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an tỉnh Đồng Nai nhận định, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên đã nhanh chóng chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự toàn tỉnh tập trung và đến khám nghiệm hiện trường truy vết nóng nghi phạm. Đồng thời thông báo cho Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM và các tỉnh lân cận tổ chức chốt chặn để phát hiện đối tượng.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, Công an tỉnh Đồng Nai xác định nghi phạm gây án đi một mình và sử dụng xe máy. Quá trình lên danh sách rà soát, sàng lọc nghi phạm trên địa bàn toàn tỉnh thì Lê Huy Dũng được đặt ra nghi vấn hàng đầu.

Đến 0h25 cùng ngày, Lê Huy Dũng bị bắt khi đang trốn tại khu công nghiệp Long Đức, huyện Long Thành, Đồng Nai.

Tại Cơ quan điều tra, Dũng khai thời gian gần đây làm ăn khó khăn dẫn tới nợ nần, túng quẫn và bài bạc, cá độ đá banh nên lên kế hoạch cướp ngân hàng.

Dũng đặt mua súng và đạn trên mạng xã hội rồi tới khu công nghiệp Tam Phước (TP Biên Hòa) tìm hiểu ngân hàng. Tên này sau đó che đen biển số xe máy, mặc áo khoác đen, đeo khẩu trang, đến phòng giao dịch Tam Phước - chi nhánh Vietcombank TP Biên Hòa thực hiện hành vi phạm tội.