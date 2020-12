Khởi tố kẻ đánh, đạp liên tiếp vào mặt nữ sinh ở Bình Dương

Tối 10/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ an, khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Lê Tấn Thành (29 tuổi, ngụ ở phường Tương Bình Hiệp) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Lê Tấn Thành tại cơ quan điều tra.

Như VTC News đưa tin, khoảng 16h40 ngày 7/12, tại đường Bùi Ngọc Thu (thuộc phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một) xảy ra va chạm giao thông giữa 2 xe máy và 1 xe đạp điện.

Lê Tấn Thành đang lái xe máy thì dừng lại để vòng sang đường. Khi này chiếc xe đạp điện do 2 nữ sinh điểu khiển đâm thẳng vào đuôi xe máy khiến cả 2 xe ngã ra đường.

Khi 2 nữ sinh chưa kịp đứng dậy thì Thành lập tức chạy tới đạp liên tiếp vào mặt, bụng và người nữ sinh.

Tại cơ quan công an, Thành khai nhận đã hành hung nữ học sinh sau khi va chạm xe máy. Trước lúc xảy ra tai nạn, Thành ăn nhậu với bạn bè nên không kiểm soát được bản thân. Thành dùng chân đá 2 cái vào mặt nữ sinh và dùng gậy ba khúc đánh vào đầu nạn nhân.