Khởi tố kẻ chém gục người phụ nữ trước cửa nhà ở Hưng Yên

(VTC News) -

Ngày 23/9, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Hùng (SN 1965, ở số 67 đường Trưng Trắc, phường Quang Trung, TP Hưng Yên) về tội "Giết người".

Theo cơ quan công an, Hùng là nghi phạm gây ra vụ án mạng tại số nhà 40 đường Bãi Sậy (phường Minh Khai, TP Hưng Yên) khiến bà N.T.H. (SN 1955, trú phường Minh Khai, TP Hưng Yên) thiệt mạng.

Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận do có mâu thuẫn từ trước với con trai bà N.T.H nên hắn lên kế hoạch sát hại các thành viên trong gia đình nạn nhân. Trong đó, người đầu tiên Hùng ra tay sát hại là bà H.

Theo cơ quan công an, Trần Văn Hùng có 2 tiền án về các tội "Trộm cắp tài sản", "Cướp tài sản" năm 1983 và tội "Giết người" năm 1988. Đến tháng 6/2016, hắn được đặc xá, trở về địa phương.

Trần Văn Hùng tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Khoảng 13h ngày 19/9, người dân sinh sống tại phường Minh Khai (TP Hưng Yên) thấy bà N.T.H. chạy từ trong nhà ra ngoài đường Bãi Sậy kêu cứu thì bị một người đàn ông sát hại trước cửa nhà.

Sau khi gây án, nghi phạm bình tĩnh rời khỏi hiện trường và được một người khác chở đi bằng xe máy. Cơ quan chức năng sau đó phong tỏa hiện trường, chặn các phương tiện ở 2 đầu đường Bãi Sậy để phục vụ điều tra.

Đến chiều cùng ngày, cơ quan công an bắt giữ được nghi phạm là Trần Văn Hùng.