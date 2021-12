Khởi tố kẻ cầm dao chém hàng xóm trọng thương ở Hà Nội

(VTC News) -

Ngày 1/12, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an huyện Ứng Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Tuyết (SN 1984, trú tại xã Sơn Công, huyện Ứng Hoà, TP Hà Nội) về tội "Giết người".

Theo cơ quan công an, khoảng 16h30 ngày 19/11, bị can Trần Văn Tuyết xô xát với hàng xóm là ông V. (SN 1963, trú tại xã Sơn Công, huyện Ứng Hoà, TP Hà Nội). Sau đó, Tuyết lấy 1 con dao quắm chém 2 phát trúng đầu và cổ của ông V.

Bị can Trần Văn Tuyết tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Vợ ông V. nhìn thấy sự việc đã hô hoán người nhà chạy sang nhà Tuyết. Do cổng khóa, mọi người dùng búa phá để cổng đi vào thì Tuyết dùng dao chém vào cổng ngăn cản.

Nhận được tin báo, Công an xã Sơn Công nhanh chóng có mặt hiện trường, khống chế bắt giữ Tuyết rồi đưa ông V. đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103.

Công an huyện Ứng Hòa đang củng cố hồ sơ vụ việc.