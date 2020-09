Khởi tố 'hot girl bánh mướt' cầm đầu đường dây đánh bạc 126 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Thị Trang (31 tuổi, trú tại phường Đội Cung, TP Vinh, Nghệ An) về tội tổ chức đánh bạc. Ngoài Trang còn có 9 tên khác cũng bị khởi tố với tội danh trên.

Phan Thu Trang được biết đến là cô gái bán bánh mướt, nhưng đây chỉ là vỏ bọc để cô gái xinh đẹp này điều hành đường dây đánh bạc với hình thức ghi lô đề quy mô lớn hoạt động trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Có những ngày số tiền giao dịch của đường dây do "hot girl" này cầm đầu lên đến 5 tỷ đồng.

Phan Thu Trang bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc.

Sáng 28/8, Công an Nghệ An bắt khẩn cấp 10 người trong đường dây về hành vi đánh bạc. Khám xét nhà Trang, công an thu giữ hơn 530 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật.

Cùng ngày, cơ quan điều tra cũng làm rõ số tiền đánh bạc, trong đó Nguyễn Xuân Hải gửi 47 tin nhắn lô đề cho Trang với số tiền đánh hơn 600 triệu đồng. Nguyễn Ngọc Quý gửi 22 tin nhắn chuyển bảng lô đề cho Trang với tổng số tiền trên 550 triệu đồng. Các đối tượng khác cũng tham gia đánh từ 300 triệu đồng trở lên.

Chỉ tính từ ngày 1/8 - 27/8, số tiền những người này dùng để đánh bạc lên đến 126 tỷ đồng.

Hoạt động dưới trướng Trang là các đại lý cấp 1 trên địa bàn TP Vinh và các địa phương lân cận. Các đại lý này có nhiệm vụ nhận tiền đánh lô đề rồi chuyển bảng cho Trang để ăn chênh lệch hoa hồng.