Khởi tố hiệu phó ở Bắc Kạn sử dụng ma túy tại phòng làm việc

Ngày 30/9, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Pác Nặm quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Dương Xuân Kiểm (52 tuổi, Bí thư chi bộ, Phó hiệu trưởng phụ trách Trường Tiểu học và THCS xã An Thắng, huyện Pác Nặm) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, quy định tại Điều 255 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bị can Dương Xuân Kiểm.

Khoảng 22h ngày 17/9, Công an huyện Pác Nặm bắt quả tang ông Kiểm có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ngay tại phòng làm việc.

Tại thời điểm kiểm tra, ngoài ông Kiểm còn 3 người khác cũng đang sử dụng ma túy gồm: Lý Nguyên Bảo (SN 1973, giáo viên của Trường Tiểu học và THCS xã An Thắng), Mồng Văn Duy (SN 1988, trú thôn Nà Bản), Mã Văn Đới (thôn Nặm Vằn, xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm).

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 7 cục nhựa thuốc phiện, 2 lọ đựng sái thuốc phiện cùng nhiều tang vật liên quan. Qua xét nghiệm, cả 4 người đều cho kết quả dương tính với ma túy.