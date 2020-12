Khởi tố giang hồ Cường 'Dụ' và hai đàn em

Tối 19/12, trả lời VTC News, một lãnh đạo Công an TP Thái Bình cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố Cường "Dụ" và 2 đàn em để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

Cụ thể, cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Cường (thường gọi Cường "Dụ", 42 tuổi, ở phường Kỳ Bá, TP Thái Bình, là Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Phúc Cường); Vũ Thành Vinh (26 tuổi, trú tại xã Vũ Chính, TP Thái Bình) và Bùi Duy Khánh (19 tuổi, ở xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) để tiếp tục điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản" quy định tại điều 178, Bộ luật Hình sự.

Các quyết định, lệnh nêu trên được Viện KSND TP Thái Bình phê chuẩn.

Cường "Dụ" (ngoài cùng bên trái) và hai đàn em bị bắt.

Như VTC News đưa tin, ngày 14/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Cường, Vũ Thành Vinh và Bùi Duy Khánh cùng với tội danh trên.

Đồng thời, Công an TP Thái Bình khám xét văn phòng Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Phúc Cường có địa chỉ ở số 382, đường Lý Bôn (TP Thái Bình).

Trước đó, Nguyễn Văn Cường cùng với Vũ Thành Vinh, Bùi Duy Khánh lái xe đến đoạn đường Hoàng Văn Thái (TP Thái Bình) thì Vinh và Khánh nhìn thấy xe khách Minh Lập đang đi từ hướng Cầu Kìm về ngã tư Thiên Trường, chúng dùng gạch ném vào cửa kính của xe khách Minh Lập khiến kính xe bị vỡ vụn.

Xe khách của anh Lập bị ném vỡ kính.

Ngay khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình nhanh chóng vào cuộc điều tra xác minh làm rõ vụ việc.

Theo tìm hiểu của PV VTC News, Cường "Dụ" có 3 tiền án, trong đó có 2 tiền án kép với tổng 15 năm tù. Khi được trở về hòa nhập cộng đồng, Cường vẫn ngựa quen đường cũ và thêm một lần lĩnh án.