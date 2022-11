Khởi tố giám đốc trung tâm y tế ở Lạng Sơn liên quan gói thầu kit test COVID-19

(VTC News) -

Ngày 18/11, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi bị can đối với Nông Văn Chè (SN 1972), Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng và Hà Thủy Chung (SN 1976), Trưởng phòng Tài chính – kế toán, kiêm Kế toán trưởng Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện hành vi vi phạm trong các gói thầu mua kit test nhanh COVID-19 tại Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng.

Lực lượng chức năng đọc lệnh khám xét nơi ở của Nông Văn Chè - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng, Lạng Sơn.

Quá trình điều tra, công an xác định từ tháng 5/2021 đến tháng 4/2022, Công ty Cổ phần Biolife Việt Nam do Lê Minh Phương (SN 1978, trú tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) là người đại diện theo pháp luật, giám đốc công ty đã cung cấp 16 gói thầu, số lượng 73.800 kit test nhanh COVID-19 cho Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng để cung cấp cho các chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn huyện Chi Lăng. Tổng giá trị 16 gói thầu là 5,4 tỷ đồng.

Theo thỏa thuận, Lê Minh Phương đã đồng ý chi 170 triệu đồng tiền ngoài hợp đồng các gói thầu cho Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng thông qua Hà Thủy Chung.

Số tiền trên Hà Thủy Chung và Nông Văn Chè đã thỏa thuận để ngoài sổ sách kế toán của Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng nhằm chiếm đoạt sử dụng chi tiêu cá nhân.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.