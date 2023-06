Khởi tố giám đốc trung tâm đào tạo lái xe ở TP.HCM

Ngày 23/6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hồ Văn Búp - Giám đốc Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới Giao thông vận tải – Trường Cao đẳng giao thông vận tải Trung ương III về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và đưa hối lộ.

Hồ Văn Búp - Giám đốc Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới Giao thông vận tải – Trường Cao đẳng giao thông vận tải Trung ương III. (Ảnh: Công an cung cấp).

Nguyễn Văn Dương - Phó Giám đốc Trung tâm, Nguyễn Ngọc Thủy - Trưởng Ban đào tạo, Ngô Thị Hàn Ly - Kế toán trưởng, Trưởng ban Tài chính – nhân sự bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Hai chuyên viên Phòng Thanh tra kiểm tra số 3 – Cục Thuế TP.HCM là Trần Ngọc Nhân, Trần Thị Thanh An cùng bị khởi tố về tội nhận hối lộ.

Nguyễn Thị Ngọc Nga, Nguyễn Thị Nghiệp (thuộc Doanh nghiệp tư nhân Thương mại dịch vụ Phương Thiện) bị khởi tố về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Các quyết định và lệnh trên đã được VKSND TP.HCM phê chuẩn.

Bị can Nguyễn Văn Dương - Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới Giao thông vận tải.

Việc khởi tố các cá nhân trên là diễn biến mới nhất trong quá trình Công an TP.HCM mở rộng điều tra vụ án liên quan đến sai phạm, tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm trên địa bàn. Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phát hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng trong hoạt động sát hạch, đào tạo lái xe xảy ra tại Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới Giao thông vận tải.

Theo cơ quan điều tra, để thu hút học viên theo học lái xe, Ban Giám đốc Trung tâm (gồm Hồ Văn Búp, Nguyễn Văn Dương) đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới là Nguyễn Ngọc Thủy và Ngô Thị Hàn Ly thực hiện chủ trương cắt giảm giờ dạy lý thuyết và thực hành, chi hoa hồng trái quy định cho những người giới thiệu học viên với số tiền hơn 7,2 tỷ đồng.

Nhằm hợp thức hóa hành vi sai phạm trên, đồng thời chiếm đoạt số tiền xăng không thực tế chi do việc cắt giảm giờ dạy thực hành, Hồ Văn Búp và đồng phạm đã mua khống 451 tờ hóa đơn với số tiền hơn 13,2 tỷ đồng từ Cây xăng Phương Thiện (thuộc Doanh nghiệp tư nhân Thương mại dịch vụ Phương Thiện).

Đáng chú ý, trong giai đoạn từ năm 2018 - 2021, trung tâm này có nhiều sai phạm về việc kê khai thuế với số tiền ước tính phải truy thu hơn 40 tỷ đồng.

Để được bỏ qua các sai phạm trên, Hồ Văn Búp đã trực tiếp đưa hối lộ 1 tỷ đồng cho Trần Ngọc Nhân, Trần Thị Thanh An trong đợt kiểm tra thuế vào cuối năm 2021.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố bị can đối với 200 bị can để điều tra về các hành vi sai phạm, tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm và sát hạch, đào tạo lái xe.

Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm, triệt để theo đúng quy định của pháp luật với quan điểm xuyên suốt “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực".