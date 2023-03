Khởi tố Giám đốc Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Lạng Sơn

(VTC News) -

Thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn, ngày 22/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khiêm, Giám đốc Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Lạng Sơn về tội nhận hối lộ.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã phê chuẩn các quyết định nêu trên.

Cơ quan công an khám xét trung tâm đăng kiểm ở Lạng Sơn.

Trước đó, ngày 21/3, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đã khám xét khẩn cấp Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 12-01D (số 50 Lê Đại Hành, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 12-02D (xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn).

Qua kiểm tra phát hiện nhiều hồ sơ cải tạo xe cơ giới có biểu hiện lập khống, làm trái quy định của pháp luật. Căn cứ các tài liệu thu thập, điều tra, cơ quan công an xác định ông Nguyễn Văn Khiêm đã cấu kết với một số đối tượng lập khống hồ sơ nhằm thu lợi bất chính với số tiền 11 triệu đồng/xe.

Văn Chương - Anh Văn