Khởi tố gã thanh niên chế bom xăng đốt nhà người khác để trả thù

(VTC News) -

Ngày 19/12, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Lập vừa ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hưng (SN 1997, trú tại xã Tề Lễ, Tam Nông, Phú Thọ) về tội “Hủy hoại tài sản”.

Trước đó, cơ quan công an nhận được thông tin khoảng 23h40 ngày 14/12, nhà anh Trần Quyết Thắng (SN 1982, ở xã Đồng Lạc) bị cháy, thiệt hại tài sản khoảng 100 triệu đồng. Các dấu vết để lại hiện trường vụ cháy cho thấy có thể do kẻ xấu phóng hỏa đốt nhà.

Ngay sau đó, Công an huyện Yên Lập nhanh chóng phối hợp với phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Phú Thọ khám nghiệm hiện trường để xác định dấu hiệu tội phạm. Đến ngày 17/12, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Hưng chính là nghi phạm.

Nguyễn Văn Hưng tại hiện trường vụ phóng hỏa đốt nhà. (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Tại cơ quan công an, Hưng khai nhận do mâu thuẫn với con gái của anh Thắng nên nảy sinh ý định đốt nhà anh Thắng trả thù. Để thực hiện ý đồ của mình, khoảng 20h30 ngày 14/12, Hưng đến cây xăng thuộc xã Tề Lễ (huyện Tam Nông) mua một can xăng 5 lít. Sau đó, Hưng mang xăng về nhà, đổ một phần xăng sang vỏ chai bia, cắt vải cũ làm nút chai và mồi tạo thành chai dạng bom xăng.

Khoảng 22h40 cùng ngày, Hưng đến nhà anh Thắng, đổ can xăng lên thềm nhà, sau đó châm lửa vào chai xăng và ném vào nhà. Ngọn lửa bốc cháy thiêu rụi toàn bộ căn nhà và tài sản. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người.