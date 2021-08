Khởi tố F0 trèo rào trốn khỏi Bệnh viện dã chiến Vĩnh Phúc

(VTC News) -

Tối 12/8, lãnh đạo Công an TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can đối với Lưu Văn Sơn (43 tuổi, trú tại thôn Minh Hà, xã Kim Long, huyện Tam Dương) về tội Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người.

"Do bị can đang dương tính với SARS-CoV-2 nên không bị tạm giam, hiện đang được điều trị tại bệnh viện", lãnh đạo Công an TP Vĩnh Yên cho biết thêm.

Bị can Lưu Văn Sơn

Hồi tháng 7, ông Sơn được xác định mắc COVID-19 sau khi tiếp xúc với F0, được điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc.

Tối 31/7, ông Sơn lợi dụng lúc cán bộ y tế không chú ý đã vượt rào, bỏ trốn khỏi khu điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc. Sau đó, ông Sơn đi nhờ xe máy của một người đàn ông đến phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên.

Không lâu sau, Bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với lực lượng công an đưa được bệnh nhân này trở về Bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc để tiếp tục điều trị.