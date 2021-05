Khởi tố Đường ‘Nhuệ’ và Tiến 'Trắng' tội xâm phạm chỗ ở công dân

(VTC News) -

Liên quan vụ Công ty TNHH Lâm Quyết bị Đường "Nhuệ" và đàn em chiếm đóng trụ sở, huỷ hoại tài sản để siết nợ, sáng 21/5, trả lời PV VTC News, lãnh đạo Công an TP Thái Bình cho biết, CSĐT Công an TP Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”) để điều tra về tội “Xâm phạm chỗ ở của công dân”.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình cũng đã khởi tố bị can đối với Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến "Trắng", 26 tuổi, con nuôi Đường "Nhuệ") cùng về tội danh trên.

Đường "Nhuệ" và con nuôi là Tiến 'Trắng" bị khởi tố tội "Xâm phạm chỗ ở công dân".

Trước đó, sáng 6/2, CSĐT Công an TP Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án “Xâm phạm chỗ ở của công dân” sau quá trình điều tra bổ sung tin báo tố giác tội phạm.

Ông Nguyễn Văn Lẫm - Giám đốc Công ty TNHH Lâm Quyết cho biết, năm 2017, vợ chồng ông vay vợ chồng Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ", ở tại nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) 1,7 tỷ đồng, lãi suất 2-3 nghìn đồng/1 triệu đồng/ngày.

Trong quá trình vay nợ, vợ chồng ông trả lãi cho vợ chồng Đường "Nhuệ" đầy đủ theo tháng và ghi vào sổ vay nợ do vợ chồng này giữ.

Cũng theo ông Lẫm, ngày 3/10/2017, khi vợ chồng ông đi vắng, Đường "Nhuệ" cho đàn em xuống Công ty Lâm Quyết chiếm đóng và ăn ngủ tại văn phòng công ty.

Đến sáng 4/10/2017, khi công nhân của công ty đến làm việc thì bị đàn em của Đường "Nhuệ" đuổi ra khỏi công ty không cho làm việc. Chúng chỉ đồng ý cho ông Nguyễn Văn Nhàn và ông Nguyễn Văn Ngọc (anh em ruột của ông Lẫm) được ở lại Công ty Lâm Quyết.

Chiều 6/10/2017, vợ chồng Đường "Nhuệ" xuống Công ty Lâm Quyết đuổi luôn ông Nhàn và ông Ngọc ra khỏi công ty, hoàn toàn chiếm giữ, quản lý Công ty Lâm Quyết.

Ngày 19/10/2017, Đường "Nhuệ" cho đàn em rút khỏi Công ty TNHH Lâm Quyết và lấy đi toàn bộ tài sản, giấy tờ tại công ty.

Trụ sở Công ty TNHH Lâm Quyết và cũng là nhà ở của vợ chồng ông Lẫm bị Đường "Nhuệ" và đàn em chiếm đóng trái phép.

Ông Lẫm cho biết thêm, trong quá trình Đường "Nhuệ" chiếm giữ công ty, vợ chồng ông thường xuyên bị hắn gọi điện đe dọa chém, giết và ép vợ chồng ông bà phải ủy quyền sang tên Công ty TNHH Lâm Quyết cho vợ chồng Đường.

Vợ chồng ông làm rất nhiều đơn gửi tới các cơ quan có thẩm quyền tố cáo hành vi của Đường "Nhuệ" nhưng không được giải quyết.

Tại Bản án phúc thẩm số 152 ngày 11/5/2020 của TAND Cấp cao tại Hà Nội kiến nghị với Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Bình, Viện KSND tỉnh Thái Bình hủy quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 12 ngày 29/3/2018 của Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình, khởi tố phục hồi điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Công ty TNHH Lâm Quyết.

Ngày 28/9/2020, Viện KSND tỉnh Thái Bình ra quyết định hủy Quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 12 ngày 29/3/2018 của Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình liên quan đến việc vợ chồng Đường "Nhuệ" và đàn em bị vợ chồng ông Lẫm tố chiếm đóng, hủy hoại tài sản tại Công ty TNHH Lâm Quyết vào năm 2017.

Đồng thời, Viện KSND tỉnh Thái Bình đề nghị Công an TP Thái Bình phục hồi điều tra, làm rõ những nội dung tố cáo trên.

