Khởi tố cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa

(VTC News) - Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố bà Hồ Thị Kim Thoa - cựu Thứ trưởng Bộ Công thương.

(VTC News) - Bộ Công an đang tích cực tổ chức truy bắt Tổng Giám đốc Nhật Cường Mobile Bùi Quang Huy và các đồng phạm để đề xuất xử lý.

(VTC News) - HĐXX quyết định hoãn phiên xử sơ thẩm vụ Bộ GD&ĐT bị thầy giáo kiện ra tòa do người bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người khởi kiện vắng mặt.

(VTC News) - Phó Trưởng Công an huyện Thanh Trì giải đáp những thắc mắc của hai gia đình nạn nhân về việc vụ tai nạn giải quyết 1 năm vẫn chưa xong.

(VTC News) - Hai cựu cán bộ Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) nhận hối lộ 150 triệu đồng rồi thả nghi phạm trong vụ án liên quan ma túy lĩnh tổng mức án 14 năm 6 tháng tù.

(VTC News) - Sau khi người nhà mang di ảnh nạn nhân bị tai nạn giao thông ngồi giữa đường, cơ quan điều tra cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế gây tai nạn.

MF Holding Inc có trụ sở tại Bắc Kinh, Trung Quốc do ông Michael Feng Yun Lei làm đại diện tố ông chủ Món Huế lừa đảo và kiến nghị khởi tố bị can.