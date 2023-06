Khởi tố Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường

(VTC News) -

Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an đã thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Ngọc Phương (44 tuổi, quê Quảng Ninh) về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Theo nhà chức trách, ông Phương là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường.

Cơ quan ANĐT Bộ Công an đang thụ lý điều tra hình sự “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại Hà Nội và các địa phương khác.

Bị can Nguyễn Ngọc Phương. (Ảnh: Công an cung cấp)

Cơ quan ANĐT Bộ Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án, hành vi vi phạm pháp luật của bị can Nguyễn Ngọc Phương và những người có liên quan.

