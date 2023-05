Khởi tố Chánh Thanh tra tỉnh Lai Châu tội nhận hối lộ

(VTC News) -

Ngày 10/5, thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thi hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Thanh Trì (SN 1969), Chánh Thanh tra tỉnh Lai Châu về hành vi Nhận hối lộ, theo khoản 2, Điều 354, Bộ Luật hình sự.

Chánh Thanh tra tỉnh Lai Châu Nguyễn Thanh Trì.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu đã phê chuẩn các quyết định trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan vụ án, trước đó, ngày 30/4, Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ và khám xét khẩn cấp 15 người là cán bộ, công chức một số sở, ban, ngành và các huyện về hành vi đưa hối lộ và nhận hối lộ.

Trong đó, 6 người là cán bộ thuộc Đoàn Thanh tra tỉnh Lai Châu vi phạm hành vi nhận hối lộ, 9 cán bộ bị bắt về hành vi đưa hối lộ là Trưởng ban Ban Quản lý rừng phòng hộ và nguyên Trưởng ban Ban Quản lý rừng phòng hộ các huyện Mường Tè, Nậm Nhùn, Phong Thổ, Sìn Hồ, Tam Đường, Tân Uyên, Than Uyên.

Minh Tuệ