Khởi tố bổ sung cựu cán bộ Ban Chỉ đạo Tây Nguyên lừa đảo 12 tỷ đồng

Theo nguồn tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, năm 2010, Dương Ngọc Đức (46 tuổi, trú tại số 141 đường Nguyễn Thái Bình, xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột; nguyên Trưởng Phòng tổng hợp thuộc Văn phòng Ban chỉ đạo Tây Nguyên, Chuyên viên Ban tiếp Công dân thuộc Văn phòng UBND Đắk Lắk) mượn chứng minh nhân dân của người quen để lập hồ sơ đăng ký thành lập Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Đức Nguyên (giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 6001101890, đăng ký lần đầu ngày 17/12/2010, địa chỉ trụ sở chính số 86 Bà Triệu, phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột sau đó thay đổi địa chỉ đến số 141 Nguyễn Thái Bình, xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột).

Tuy không có tài liệu thể hiện được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty Đức Nguyên nhưng Dương Ngọc Đức làm giả 48 tài liệu lừa dối các cơ quan có thẩm quyền để đăng ký thành lập doanh nghiệp và đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp Công ty Đức Nguyên để ký kết hợp đồng với Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (đơn vị trực thuộc UBND TP HCM) tìm vị trí đất, làm các thủ tục pháp lý theo quy định của Nhà nước đầu tư trồng rừng và cây công nghiệp tại huyện Ea Súp.

Bị can Dương Ngọc Đức - cựu Trưởng Phòng tổng hợp thuộc Văn phòng Ban chỉ đạo Tây Nguyên, Chuyên viên Ban tiếp Công dân thuộc Văn phòng UBND Đắk Lắk.

Sau khi ký hợp đồng, Đức đã đề nghị Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn cho tạm ứng kinh phí thực hiện hợp đồng và nhận được 12 tỷ đồng từ Công ty Bò sữa TP HCM (là Công ty con của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn được ủy quyền).

Để thực hiện các giao dịch rút tiền, Đức còn lừa dối Ngân hàng GPBank Chi nhánh Sài Gòn đăng ký mở tài khoản đứng tên Công ty Đức Nguyên và thực hiện các giao dịch rút, chuyển số tiền 12 tỷ đồng trong tài khoản. Sau khi nhận được tiền Đức đã chuyển tiền vào tài khoản của vợ và những người thân rồi nhờ họ rút tiền mặt đưa cho mình sử dụng.

Do không thực hiện được dự án, ngày 19/5/2016 UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Công văn số 3803/UBND-TNMT về việc chấm dứt chủ trương cho Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn khảo sát, lập dự án trồng rừng và cây công nghiệp trên địa bàn huyện Ea Súp.

Quá trình điều tra, Đức không hợp tác, không khai báo về việc sử dụng số tiền 12 tỷ đồng tạm ứng của Công ty Bò Sữa TP Hồ Chí Minh, với lý do đây là việc nội bộ của Công ty Đức Nguyên.

Trước đó, ngày 18/11/2020 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk (Phòng Cảnh sát kinh tế) ra Quyết định khởi tố bị can đối với Dương Ngọc Đức về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự và áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú. Sau đó, ngày 7/5/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk thay đổi biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam đối với Dương Ngọc Đức.

Sau khi điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk có căn cứ xác định ngoài hành vi phạm tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, bị khởi tố thì bị can Dương Ngọc Đức còn có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiến gần 12 tỷ đồng của Công ty TNHH một thành viên Bò Sữa TP HCM vào năm 2011 - 2012.

Ngày 3/11/2022 Viện KSND Đắk Lắk phê chuẩn Quyết định khởi tố bổ sung bị can đối với Dương Ngọc Đức về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự để điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện bị can Dương Ngọc Đức đang bị tạm giam tại Trại Tạm giam Công an Đắk Lắk.