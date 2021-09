Khởi tố, bắt tạm giam thêm 2 bị can phá rừng ở Phú Yên

(VTC News) -

Ngày 28/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Quốc An (43 tuổi) và Trần Văn Kin (47 tuổi, cùng trú xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) để điều tra hành vi “Hủy hoại rừng”.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, Trần Quốc An và Trần Văn Kin đã phá hơn 5ha rừng tự nhiên tại tiểu khu 170 rừng Hòn Đót, thuộc thôn Hòa Ngãi, xã Sơn Định để lấy đất trồng keo.

Khám nghiệm hiện trường, bước đầu các cơ quan chức năng ghi nhận có 8,7 ha rừng tại núi Hòn Đót bị triệt phá, có nguy cơ xâm hại khu di tích Nhà thờ Bác Hồ.

Một gốc cây lớn ở khu vực rừng gần di tích lịch sử Hội trường Mùa Xuân, huyện Sơn Hòa bị cưa hạ. (Ảnh: VOV).

Trước đó, ngày 16/9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Sơn Hòa khởi tố vụ án “Hủy hoại rừng” tại tiểu khu 170 rừng Hòn Đót. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Yên rút hồ sơ vụ án này lên để thụ lý, xử lý theo thẩm quyền.

Liên quan đến vụ án hình sự "Hủy hoại rừng" tại huyện Sơn Hòa xảy ra thuộc tại các khu vực Dốc Cốc, Suối Dĩ và Cheo Reo, tiểu khu 162, thôn Tân Thành, xã Sơn Hội, trong các ngày 24 và 25/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cũng ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối Phạm Văn Anh (41 tuổi) và Phạm Văn Thành (34 tuổi, anh em ruột, cùng trú xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa) để điều tra hành vi “Hủy hoại rừng”.

Theo tài liệu điều tra, với mục đích lấn chiếm đất rừng tự nhiên do Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa quản lý, từ tháng 6 đến tháng 8/2021, Anh và Thành thuê nhân công cắt hạ, đốt dọn nhiều cây rừng tự nhiên trên diện tích hơn 20.000m² tại các khoảnh 6 và 8, tiểu khu 162 để trồng keo giống.

Trước thực trạng phá rừng liên tiếp xảy ra tại huyện Sơn Hòa, Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Phú Yên đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Phú Yên, Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Hòa chỉ đạo khẩn trương tổ chức kiểm tra, xác minh thông tin về tình trạng phá rừng và xử lý nghiêm các trường hợp có vi phạm.

Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên cũng giao cho Đảng ủy Công an tỉnh Phú Yên lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trên tại huyện Sơn Hòa.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yêu cũng có văn bản yêu cầu các sở ngành, địa phương liên quan điều tra, làm rõ vụ phá rừng tại khu vực di tích lịch sử Hội trường Mùa Xuân, huyện Sơn Hòa. Đây cũng là những diện tích rừng mới bị phá ngoài khu vực rừng phòng hộ cũng vừa bị tàn phá ở đầu nguồn sông Trà Bương - vị trí giáp ranh giữa 2 xã Sơn Hội và Sơn Định huyện Sơn Hòa.