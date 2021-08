Khởi tố, bắt tạm giam Ngân 'gốm'

(VTC News) -

Ngày 18/8, đại điện Công an huyện Gia Lâm (TP Hà Nội) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Thị Kim Ngân (thường được gọi là Ngân "gốm", SN 1985, trú Giang Cao, Bát Tràng, Gia Lâm) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cơ quan công an, khi làm việc tại trụ sở, Ngân "gốm" thừa nhận hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của hơn 10 người với số tiền gần 300 triệu đồng.

"Trong quá trình điều tra thông tin tố cáo Ngân “gốm” lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều người, cơ quan công an từng triệu tập Ngân đến trụ sở làm việc. Tuy nhiên, ngay khi trở về nhà, Ngân lập tức livestream chửi bới, thách thức lực lượng công an", vị đại diện Công an huyện Gia Lâm thông tin.

Ngân "gốm" bị bắt giữ hôm 17/8 khi đang lẩn trốn ở Thanh Hoá.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm phát thông báo truy tìm Đỗ Thị Kim Ngân để làm rõ đơn tố giác lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đơn tố cáo, Đỗ Thị Kim Ngân thường livestream trên mạng xã hội để bán sản phẩm gốm và các mặt hàng khác với giá rẻ hơn so với thị trường.

Đáng chú ý, Ngân dùng việc bán hàng để kêu gọi cứu trợ thiên tai, vùng kinh tế khó khăn. Sau khi những người mua hàng chuyển tiền thì bị Ngân chặn số liên lạc, chặn Zalo, Facebook.

Tiếp nhận đơn tố giác, Công an huyện Gia Lâm nhiều lần triệu tập Đỗ Thị Kim Ngân đến làm việc nhưng người phụ nữ này không có mặt tại địa phương, không đến làm việc theo yêu cầu.

Ngày 17/8, Ngân “gốm” bị bắt giữ khi đang ở Thanh Hoá và được Công an tỉnh Thanh Hoá bàn giao cho Công an TP Hà Nội. Ngay trong ngày, Ngân được di lý về Công an huyện Gia Lâm để phục vụ công tác điều tra.