Khởi tố, bắt tạm giam cha dượng đánh đập dã man bé trai ở Bình Dương

(VTC News) -

Ngày 9/8, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam với Lê Hoài Nam (29 tuổi, hộ khẩu thường trú tại quận 8, TP.HCM, tạm trú phường Bình Chuẩn, TP Thuận An) để tiếp tục điều tra về tội hành hạ người khác.

Các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Lê Hoài Nam tại cơ quan công an.

Ngày 5/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đã tạm giữ hình sự Lê Hoài Nam (SN 1992, hộ khẩu thường trú tại phường 15, quận 8, TP.HCM) để điều tra làm rõ hành vi bạo hành trẻ em liên quan đoạn clip khiến nhiều người phẫn nộ, lan truyền trên mạng xã hội tối 4/8.

Nam khai chung sống như vợ chồng với chị Nguyễn Huyền T. (SN 1992, ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Bé B.N.P.A. là con riêng của chị T. Từ đầu tháng 5/2021 đến nay, Nam thuê nhà ở khu phố Bình Quới B, phường Bình Chuẩn làm nơi bán cà phê và sống cùng 2 mẹ con chị T. Thời gian sống tại đây Nam thường xuyên đánh đập và chửi mắng bé A.

Tối 4/8, đoạn clip dài khoảng 4 phút được đăng tải trên mạng xã hội làm nhiều người phẫn nộ. Người đàn ông này liên tục dùng tay và chân đánh đập, quăng quật bé trai trên nền nhà. Không chỉ đánh, kẻ này còn chửi bới đe dọa cháu bé liên tục.

Mặc dù em bé liên tục gọi "ba", khóc lóc van xin nhưng kẻ này không dừng tay mà còn đánh mạnh hơn. Trong clip xuất hiện một người phụ nữ được bé gọi là mẹ. Bé trai cầu cứu mẹ nhưng người mẹ không can thiệp. Chỉ khi thấy em bé bị người đàn ông đập xuống nệm, người phụ nữ này mới chạy lại ôm bé nhưng người đàn ông vẫn tiếp tục đánh, dùng chân đạp lên người 2 mẹ con.