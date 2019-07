Khởi tố, bắt giam kẻ giết con gái, ném xác xuống sông Hàn

Chiều 29/7, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an Thành phố Đà Nẵng cho biết, VKSND đồng cấp vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Văn Hời (SN 1985, trú huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) về hành vi “Giết người”.

Trần Văn Hời bị khởi tố, bắt giam về hành vi "Giết người". (Ảnh: Công an Đà Nẵng)

Theo khai nhận của nghi can với cơ quan công an, Hời sát hại con gái 8 tuổi, bỏ vào bao tải cùng 2 cục đá rồi ném xuống sông Hàn.

“Sau khi VKSND phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Văn Hời về hành vi giết người, chiều nay Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Đà Nẵng thực hiện lệnh bắt nghi can này”, đại tá Trần Mưu cho biết.

Trước đó, 2h ngày 24/2, Công an Thành phố Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của bà Nguyễn Thị Huyền (SN 1972, trú tỉnh Thái Bình) về việc cháu ngoại của bà là Bùi Thị Uyển Nhi (SN 2011, trú huyện Hưng Hà, Thái Bình) bị cha ruột Bùi Văn Hời sát hại và phi tang xác ở sông Hàn.

Nhận tin báo, Công an Thành phố Đà Nẵng vào cuộc điều tra và Hời tự thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Cửa biển Thuận Phước, nơi Hời khai phi tang xác con gái.

Theo điều tra, tháng 3/2018, sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ là chị H., Hời đưa cháu Nhi vào Đà Nẵng, gửi tại một ngôi chùa ở huyện Hòa Vang.

Đến tháng 1/2019, Hời đón cháu Nhi về sống chung với mình và chị Li Chi Won (SN 1979, quốc tịch Hàn Quốc) tại các khách sạn, nhà nghỉ ở Đà Nẵng.

Do chị H. thường xuyên ghen tuông, giữa Hời và cháu Nhi xảy ra mâu thuẫn nên chị Li Chi Won bỏ về Hàn Quốc.

Chiều 1/2, bực tức vì Nhi quấy khóc, uống sữa vung vãi, Hời sát hại con gái.

Ngày 3/2, Hời bỏ thi thể con gái vào bao tải, chở lên cầu Thuận Phước phi tang nhưng thấy đông người nên đưa về lại khách sạn.

Đến 0h ngày 4/2 (30 Tết), Hời chở thi thể con gái trở lại khu vực cầu Thuận Phước, bỏ thêm 2 cục đá vào bao rồi ném xuống sông Hàn.

Ngày 7/3, VKSND TP Đà Nẵng ra quyết định hủy bỏ quyết định tạm giữ trước đó, yêu cầu Công an Đà Nẵng trả tự do cho Hời. Nguyên nhân là do cơ quan công an không tìm được thi thể nạn nhân.

Liên quan đến vụ việc này, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Đà Nẵng báo cáo Bộ Công an đề nghị hỗ trợ. Bộ Công an đã làm việc với các cơ quan chức năng liên quan để tìm hướng xử lý, đồng thời có văn bản đề nghị VKSND Tối cao làm thủ tục ủy thác về tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và Hàn Quốc để lấy lời khai, chứng cứ từ vợ hai của Hời.

Như vậy, sau hơn 4 tháng được thả, Hời đã bị khởi tố, bắt giam trở lại về hành vi “Giết người”.

Cha sát hại con vứt xác xuống sông Hàn: Khẩn trương lấy lời khai một phụ nữ ở Hàn Quốc Cơ quan công an đang khẩn trương thực hiện các thủ tục để lấy lời khai một phụ nữ Hàn Quốc phục vụ điều tra phá án vụ cha sát hại con ném xác xuống sông Hàn.

Nghi án cha sát hại con vứt xác xuống sông Hàn: Bộ Công an đề nghị lấy lời khai từ người vợ Hàn Quốc Lãnh đạo Bộ Công an có văn bản đề nghị VKSND Tối cao làm thủ tục ủy thác về tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và Hàn Quốc, lấy lời khai, chứng cứ từ vợ hai Hời.

CHÂU THƯ