Khởi tố, bắt giam gã thanh niên say xỉn lái ô tô tông chết cháu bé 9 tuổi rồi bỏ chạy

Liên quan đến việc nam thanh niên say xỉn lái xe ô tô tông chết cháu bé 9 tuổi, chiều 16/5, Công an TP Đông Hà (Quảng Trị) cho hay, đơn vị đã khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp Trần Viết Đức (28 tuổi, trú khu phố 2, phường 5, TP Đông Hà) để điều tra về hành vi "Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ".

Cùng ngày, đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Trị đến thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ 5 triệu đồng; Ban An toàn giao thông TP Đông Hà hỗ trợ 2 triệu đồng và Công an TP Đông Hà hỗ trợ 1 triệu đồng để kịp thời chia sẻ những mất mát với gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Thanh Niên)

Trước đó, vào lúc 18h45 ngày 15/5, Trần Viết Đức lái xe ô tô BKS: 74A -059.24 chạy từ đường Lý Thường Kiệt rẽ sang đường Lê Lợi (TP Đông Hà).

Khi đi đến khu vực gần Trường THPT Lê Lợi, ô tô va chạm với máy BKS 74B1-019.29 do chị Dương Thị Oanh (SN 1985, trú tại khu phố 3, phường 5, TP Đông Hà) cầm lái chạy cùng chiều, trên xe chở cháu N.A.H (SN 2010).

Cú va chạm khiến cháu N.A.H chết tại chỗ, chị Oanh bị chấn thương được đưa đi cấp cứu. Sau khi gây tai nạn, lái xe Trần Viết Đức lái ô tô rời khỏi hiện trường.

CSGT Công an TP Đông Hà cho hay, khi đến trình diện công an, Trần Viết Đức có nồng độ cồn rất cao 0,909 miligam/lít khí thở. Camera an ninh của người dân trong khu vực cho thấy, thời điểm gây tai nạn, Đức lái xe với tốc độ cao.

NGUYỄN VƯƠNG